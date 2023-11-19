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Врач Милюкова: менингит не возникает от преохлаждения на улице

1:43
Здоровье

Менингит — это серьезное воспалительное заболевание головного мозга и его оболочек, и его причины могут быть разнообразными, включая бактерии, вирусы, грибки и осложнения после других инфекций, таких как корь, грипп, ветряная оспа, как подчеркнула педиатр Кристина Мулюкова.

Врач Милюкова: менингит не возникает от преохлаждения на улице
Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Наиболее распространенными возбудителями менингита считаются менингококк, гемофильная палочка и пневмококк. Это заразное заболевание передается от больного человека к здоровому, и стоит отметить, что менингит не связан с переохлаждением, однако его серьезные последствия могут существенно повлиять на различные функции организма, такие как движение, речь, мышление, слух и зрение.

Специалист подчеркнула, что на ранних стадиях менингит часто путают с простудой или гриппом из-за схожести симптомов, но инфекция менингококка проявляется многообразно, начиная от незначительного насморка и заканчивая серьезными осложнениями органов.

Среди характерных признаков менингита выделяются высокая температура, тошнота, рвота, сильная головная боль, светобоязнь, затуманенное сознание и невозможность согнуть шею. У детей симптомы могут проявляться разнообразно: от потери активности и раздражительности до судорог, увеличения объема родничка и появления небольших синяков на коже.

Доктор Мулюкова подчеркнула, что вакцинация остается наилучшим способом предотвращения развития менингита, подчеркивая важность защиты от этого серьезного заболевания.

Менингит причины
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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