Врач Милюкова: менингит не возникает от преохлаждения на улице

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Менингит — это серьезное воспалительное заболевание головного мозга и его оболочек, и его причины могут быть разнообразными, включая бактерии, вирусы, грибки и осложнения после других инфекций, таких как корь, грипп, ветряная оспа, как подчеркнула педиатр Кристина Мулюкова.

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Наиболее распространенными возбудителями менингита считаются менингококк, гемофильная палочка и пневмококк. Это заразное заболевание передается от больного человека к здоровому, и стоит отметить, что менингит не связан с переохлаждением, однако его серьезные последствия могут существенно повлиять на различные функции организма, такие как движение, речь, мышление, слух и зрение.

Специалист подчеркнула, что на ранних стадиях менингит часто путают с простудой или гриппом из-за схожести симптомов, но инфекция менингококка проявляется многообразно, начиная от незначительного насморка и заканчивая серьезными осложнениями органов.

Среди характерных признаков менингита выделяются высокая температура, тошнота, рвота, сильная головная боль, светобоязнь, затуманенное сознание и невозможность согнуть шею. У детей симптомы могут проявляться разнообразно: от потери активности и раздражительности до судорог, увеличения объема родничка и появления небольших синяков на коже.

Доктор Мулюкова подчеркнула, что вакцинация остается наилучшим способом предотвращения развития менингита, подчеркивая важность защиты от этого серьезного заболевания.

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