Кардиолог рассказал о предвестниках сердечного приступа: ожирение, сахарный диабет и гипертония

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, какие факторы провоцируют сердечный приступ.

Фото: https://acls.com/articles/tachycardia-algorithm/

Специалист рассказал, что по внешним признакам нельзя предугадать наступление инфаркта. Сердечный приступ, по его словам, может случиться молниеносно, если даже ничего не предвещало возникновения острого коронарного синдрома.

Ранее Андрей Кондрахин объяснил, о каких проблемах со здоровьем говорит разбитое состояние после сна.

Врач рассказал, что предвестниками инфаркта являются ожирение, сахарный диабет и гипертония.

"Эти заболевания в раннем возрасте могут привести к развитию инфаркта, если их не лечить и не наблюдаться у врача, — цитирует слова кардиолога "Вечерняя Москва".

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