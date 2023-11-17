Врач Утюмова рассказала, сколько раз за неделю необходимо употреблять жидкую пищу в виде супов

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Дарья Утюмова рекомендует употреблять жидкую пищу в виде супов 2-3 раза в неделю. Летом супы должны быть легкими и освежающими, а зимой – плотными и сытными. Для достижения максимальной пользы, важно приготавливать супы из качественного мяса и свежих овощей.

Фото: Openverse by Eraevsky is licensed under CC BY-SA 4.0.

Рекомендуется предпочитать овощные супы или бульоны на основе нежирных видов мяса, таких как курица, индейка или кролик. Утюмова также советует слить первый бульон, в котором варится мясо, и использовать второй бульон для более питательных и согревающих супов.

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