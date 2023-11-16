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Учёные выяснили, что диета с низким содержанием соли снижает давление за одну неделю

1:23
Здоровье

Если придерживаться диеты с низким содержанием соли, за одну неделю можно снизить систолическое кровяное давление на 6 мм рт. ст. 

Учёные выяснили, что диета с низким содержанием соли снижает давление за одну неделю
Фото: openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0

Как пишет журнал JAMA, учёные провели исследование на 213 пожилых людях, часть которых страдала гипертонией, а часть нет. Сначала они питались как обычно, проводя при этом замеры давления. Потом некоторых из них рандомно сажали на низкосолевую диету, а других, наоборот, на диету с высоким содержанием соли.

Спустя семь дней участники эксперимента менялись местами, придерживаясь противоположного принципа питания. В конце им проводили контрольное измерение давление.

Выяснилось, что средний показатель систолического артериального давления испытуемых в процессе их привычного питания было равно 125 мм рт. ст., когда они переходили на рацион с высоким содержанием натрия, их давление становилось 126 мм рт. ст., а когда соли в их питании становилось меньше, - 119 мм рт. ст.

«Снижение кровяного давления, которое мы наблюдали, является значительным и сравнимо с тем, что вызывается одним антигипертензивным препаратом», — отметили исследователи.

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Как снизить артериальное давление без лекарств
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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