Учёные выяснили влияние сменной работы на артериальное давление

Нарушение циркадных ритмов из-за неправильного режима сна — существенный фактор риска развития гипертонии. К такому выводу пришли учёные Института сердца и диабета имени Бейкера, результаты их исследования опубликованы журналом Nature Communications.

Фото: freepik.com

Специалисты изучили режим работы и состояние здоровья более 350 тысяч британцев европейского происхождения 37-73 лет. При анализе данных учитывались возраст, индекс массы тела, наличие хронических заболеваний.

Самым разрушительным для сердечно-сосудистой системы оказался смешанный график работы с периодическими ночными сменами.

В меньшей степени вредны постоянная ночная работа, эпизодическое значительное недосыпание (менее 5 часов в сутки) или слишком длительный сон (больше 9 часов).

Медики напоминают, что полезнее всего спать 7-8 часов в тёмное время суток с отходом ко сну до 12 часов ночи.

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