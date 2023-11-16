Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После ДТП со школьным автобусом в Приморье возбуждено уголовное дело
Житель Хакасии насильно удерживал на ферме женщину и двух мужчин
Президент Израиля Герцог выразил сожаления о гибели людей в Газе
СКР возбудил уголовные дела на 520 наемников из 44 стран
Под Ульяновском школьник пытался поджечь релейный шкаф из-за угроз спецслужб Украины
Болгария ввела налог на российский газ для снижения его конкурентоспособности
Mash: подготовку к теракту Дарьи Треповой* курировал мужчина под псевдонимом "Гештальт"
В Москве спасли девочку 4 лет, наглотавшуюся магнитных шариков
В Польше создали парламентскую группу по репарациям от ФРГ и России

Учёные выяснили влияние сменной работы на артериальное давление

Здоровье » Здоровье и профилактика

Нарушение циркадных ритмов из-за неправильного режима сна — существенный фактор риска развития гипертонии. К такому выводу пришли учёные Института сердца и диабета имени Бейкера, результаты их исследования опубликованы журналом Nature Communications.

Учёные выяснили влияние сменной работы на артериальное давление
Фото: freepik.com

Специалисты изучили режим работы и состояние здоровья более 350 тысяч британцев европейского происхождения 37-73 лет. При анализе данных учитывались возраст, индекс массы тела, наличие хронических заболеваний.

Самым разрушительным для сердечно-сосудистой системы оказался смешанный график работы с периодическими ночными сменами.

В меньшей степени вредны постоянная ночная работа, эпизодическое значительное недосыпание (менее 5 часов в сутки) или слишком длительный сон (больше 9 часов).

Медики напоминают, что полезнее всего спать 7-8 часов в тёмное время суток с отходом ко сну до 12 часов ночи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора

Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин Кибермошенничество: как власть предлагает бороться с ним в интернете Алексей Гончаров Критическая точка для оказания военной помощи Украине пройдена Любовь Степушова
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Какова дальнейшая стратегия России на Украине
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Последние материалы
Новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон прибыл с визитом в Киев
В Люберцах из головы мужчины вырезали опухоль с теннисный мяч
Драгоценный российский минерал окажется под санкциями
Онколог назвал три основных фактора развития рака желудка
Ведущий "Битвы экстрасенсов" Башаров признался, что ему тяжело сталкиваться с горем
В Сибирской библиотеке обнаружили книгу, изданную в 1570 году первопечатником Федоровым
Найденный мёртвым экс-клавишник "Би-2" Николай Плявин был плох ещё накануне смерти
СБ ООН принял резолюцию о перемирии в секторе Газа
Рестораторы StereoPeople Group рассказали, что не учились ресторанному делу, а жили в этом
FT: Израиль намерен оставить "мощные силы" в Газе в ближайшем будущем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников