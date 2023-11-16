В Люберцах из головы мужчины вырезали опухоль с теннисный мяч

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Люберецкие нейрохирурги удалили пациенту опухоль мозга размером с теннисный мяч, сообщила в четверг пресс-служба подмосковного минздрава.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.

О шестичасовой операции, потребовавшей от медиков поистине ювелирной точности, рассказал главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

К врачам 45-летнего местного жителя привели родственники, обратившие внимание на резкие изменения в его характере и поведении — буквально за месяц у него заметно ухудшились память и концентрация внимания.

МРТ выявила опухоль размером 8х5х7см, росшую от правой височной доли вглубь головного мозга. Такая локализация делает операцию очень рискованной, но жизненно необходимой.

"Эта операция требовала от наших нейрохирургов ювелирной работы, иначе у пациента впоследствии могли бы возникнуть серьёзные осложнения, такие как паралич конечностей, нарушение координации движений, речи, психические отклонения и судорожные приступы", — пояснил Семенцов.

Была проведена трепанация черепа с последующим удалением новообразования при помощи микроинструментов и специальной навигационной установки. Нейрохирурги трудились порядка шести часов.

Операция прошла успешно — пациент быстро пошёл на поправку и уже через неделю был выписан домой. Но ему ещё предстоит амбулаторный курс лучевой химиотерапии, поскольку гистология подтвердила злокачественный характер удаленной опухоли.

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