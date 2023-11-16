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Диетолог Соломатина рассказала, как правильно рассчитывать свою норму сахара

1:46
Здоровье

Доля потребляемого человеком сахара не должна превышать 10% от общего суточного рациона продуктов, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог Соломатина рассказала, как правильно рассчитывать свою норму сахара
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Это правило распространяется на все виды сахара: свекольный, белый, тростниковый, коричневый, рафинированный и нерафинированный, подчеркнула специалист. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дневная доза сахара составляет 12 чайных ложек, что равно 50 граммам, сообщает "Вечерняя Москва".

"Это условная норма, рассчитанная на среднестатистического человека. Однако диетологи рекомендуют придерживаться индивидуального подхода к употреблению сахара, учитывая общую потребность в калориях для взрослого человека", — пояснила Соломатина.

Так, для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, суточная норма сахара не должна превышать 25 граммов. В то время как те, кто посещает тренажерный зал хотя бы три раза в неделю, могут увеличить дозировку до 40 граммов. Активные занятия силовыми упражнениями позволяют употреблять до 50 граммов сахара в день, продолжила эксперт.

"Следовательно, если ваш образ жизни малоподвижен, то при весе около 65 килограммов дневное потребление сахара может составлять приблизительно 38 граммов, или 10 чайных ложек, из общего количества потребляемых калорий в 1500 калориях", — уточнила Соломатина.

Среднесуточное потребление сахара составляет 26,5 грамма, а максимально допустимое суточное потребление — 57,5 грамма, добавила диетолог.

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