Обновленный "Спутник Лайт" появится в декабре

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что клинические испытания вакцины завершены, осталось подготовить отчёт. По его словам, обновлённый "Спутник Лайт" будет доступен в декабре. Остальные варианты препарата (в том числе и детский), попадут в медицинские учреждения позже.

Фото: Hanna Gabriela/Keystone Press Agency

Заявление Александра Гинцбурга сегодня процитировало РИА Новости:

"Если все будет так, как мы договорились с Министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде "Спутник Лайт" будет в гражданском обороте".

Первоначальный "Спутник" создавался на основе уханьской разновидности коронавируса и оставался эффективным до июля 2022 года. Разработка обновленного варианта потребовалась потому, что генотип инфекции изменился. Прежняя вакцина больше не может защитить организм человека от преобладающих в популяции штаммов.

Также Гинцбург заметил, что летальность вируса снизилась, но выросла его заразность. Ранее Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказывал о том, что в исследовании обновленного препарата приняли участие 50 человек. Серьёзных побочных эффектов после инъекций выявлено не было.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...