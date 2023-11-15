Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что клинические испытания вакцины завершены, осталось подготовить отчёт. По его словам, обновлённый "Спутник Лайт" будет доступен в декабре. Остальные варианты препарата (в том числе и детский), попадут в медицинские учреждения позже.
Заявление Александра Гинцбурга сегодня процитировало РИА Новости:
"Если все будет так, как мы договорились с Министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде "Спутник Лайт" будет в гражданском обороте".
Первоначальный "Спутник" создавался на основе уханьской разновидности коронавируса и оставался эффективным до июля 2022 года. Разработка обновленного варианта потребовалась потому, что генотип инфекции изменился. Прежняя вакцина больше не может защитить организм человека от преобладающих в популяции штаммов.
Также Гинцбург заметил, что летальность вируса снизилась, но выросла его заразность. Ранее Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказывал о том, что в исследовании обновленного препарата приняли участие 50 человек. Серьёзных побочных эффектов после инъекций выявлено не было.
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