Далеко не все точки на коже лица можно удалять, предупредил онколог Леонид Доронин в своём телеграм-канале.
В неистовой борьбе с несовершенствами кожи многие принимают сальные нити за комедоны и пытаются их выдавить. И совершено напрасно, уверен доктор.
"Это абсолютное нормальное явление, защитный механизм кожи. Попытка удалить их с помощью грубой силы может привести к тому, что нос неприятно воспалится", — объяснил он.
Сделать эти нити не такими заметными помогут салициловая кислота или, если кожа не очень жирная, гидрофильное масло. "Также рекомендуются деликатный пилинг и глиняные или угольные маски", — добавил Доронин.
Комедоны гораздо темнее, расположены реже, выдавливаются легче — как пробки. Но и их не стоит самостоятельно давить — оставьте эту заботу специалисту-косметологу.
Кроме того, множество чёрных точек свидетельствует, скорее всего, о каком-то непорядке в организме, ошибках в питании или неправильном применении уходовых средств.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.