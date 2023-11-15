Онколог предупредил об опасности попыток выдавить точки на лице

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Далеко не все точки на коже лица можно удалять, предупредил онколог Леонид Доронин в своём телеграм-канале.

В неистовой борьбе с несовершенствами кожи многие принимают сальные нити за комедоны и пытаются их выдавить. И совершено напрасно, уверен доктор.

"Это абсолютное нормальное явление, защитный механизм кожи. Попытка удалить их с помощью грубой силы может привести к тому, что нос неприятно воспалится", — объяснил он.

Сделать эти нити не такими заметными помогут салициловая кислота или, если кожа не очень жирная, гидрофильное масло. "Также рекомендуются деликатный пилинг и глиняные или угольные маски", — добавил Доронин.

Комедоны гораздо темнее, расположены реже, выдавливаются легче — как пробки. Но и их не стоит самостоятельно давить — оставьте эту заботу специалисту-косметологу.

Кроме того, множество чёрных точек свидетельствует, скорее всего, о каком-то непорядке в организме, ошибках в питании или неправильном применении уходовых средств.