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Ученые раскрыли, как диета влияет на здоровье кожи

2:01
Здоровье

Ученые из Мюнхенского университета в составе научной группы объяснили, что бобовые, овощи, орехи, оливковое масло и рыба могут облегчить течение заболеваний, таких как акне и розацеа. Результаты этого исследования были опубликованы в Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI).

Ученые раскрыли, как диета влияет на здоровье кожи
Фото: openverse

Розацеа — это хроническое кожное заболевание, характеризующееся появлением красных пятен на лице. Акне, с другой стороны, возникает, когда волосяной фолликул забивается клетками кожи и кожным салом.

В этом исследовании участвовали 296 человек с разными формами акне, розацеа и без проблем с кожей. Ученые оценили степень тяжести заболеваний, зафиксировали рост и вес участников, а также изучили их пищевые привычки. Всем испытуемым также были взяты образцы крови для анализа уровней глюкозы, инсулина, гликированного гемоглобина и других биомаркеров.

Анализ пищевых привычек показал, что люди с акне и розацеа употребляли значительно меньше овощей, фруктов, макаронных изделий, соевых продуктов и вареного картофеля по сравнению с теми, кто не страдал этими заболеваниями. У здоровых людей, напротив, в рационе было больше меда, мяса, жареного картофеля и бургеров.

Кроме того, выявлено, что употребление большого количества молочных продуктов связано с повышенным риском развития акне в области груди.

Исследователи подвели итог и утверждают, что уменьшение потребления сыра, алкоголя и мяса в сочетании с увеличением потребления овощей, орехов, бобовых, оливкового масла и жирной рыбы может улучшить состояние кожи при розацеа и акне. Эти результаты исследования могут способствовать разработке новых подходов к питанию для людей, страдающих этими заболеваниями.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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