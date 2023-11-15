Самыми вредными для здоровья лакомствами являются вафли, карамель и батончики, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее утверждению, эти продукты содержат изобилие ароматизаторов и сахара, а в вафлях также присутствуют трансжиры.
"Трансжиры и сахар разрушают клеточные мембраны, вызывая засахаривание белка, что мешает ему выполнять свои функции. В результате нарушаются обменные процессы, что прежде всего отрицательно сказывается на сердечно-сосудистой системе: уровень холестерина поднимается, образуются бляшки, что впоследствии может привести к инсультам и инфарктам," — пояснила врач.
Соломатина также поделилась методами преодоления зависимости от сладкого. В первую очередь она рекомендует выяснить причину этой зависимости, которая может заключаться, например, в инсулинорезистентности. В таком случае важно включить в рацион продукты, богатые хромом, такие как морепродукты, сообщает "Газета.Ru".
"Если причиной является недостаток серотонина, то следует вводить в рацион продукты, содержащие триптофан, такие как индейка, бананы, кисломолочные продукты и томаты. В случае проблем с щитовидной железой, рекомендуется употребление йода и селена, которые можно найти в морепродуктах и бразильских орехах," — продолжила Соломатина.
Врач советует попробовать заменить привычные сладости на полезные варианты, такие как пастила, зефир, натуральный мармелад и сорбет.
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