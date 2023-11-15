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Онколог Беджанян назвал самое опасное изменение в организме

1:17
Здоровье

Проблемы с кишечником могут также возникнуть из-за неправильного питания. В данной ситуации необходимо исключить из рациона жареные и острые блюда. Врач-онколог Аркадий Беджанян пояснил, что странные спазмы в нижней части живота, сопровождающиеся вздутием и ощущением неполного опорожнения, могут быть вызваны воспалительными процессами в кишечнике.

Онколог Беджанян назвал самое опасное изменение в организме
Фото: openverse.org by Servier Medical Art is licensed under CC BY 2.0.

Врач подчеркивает, что подобные симптомы чаще всего указывают на наличие воспаления, которое сказывается на работе всего органа. Помимо воспаления, причиной таких проблем может быть психологическое состояние человека. Например, кишечник может реагировать на стрессы или повышенную тревожность, сообщает "В Татарстане".

Беджанян отмечает, что любая психологическая нестабильность может вызвать подобное состояние, поэтому важно внимательно следить за своим ментальным здоровьем. Кроме того, неправильное питание также может стать причиной проблем с кишечником. В данном случае рекомендуется исключить из рациона жареные и острые продукты, а уделить внимание овощам и фруктам. При этом наличие клетчатки в рационе может помочь справиться с проблемой. 

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Симптомы РАКА Кишечника. Как понять что у тебя рак кишечника на ранних стадиях
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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