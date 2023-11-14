The Lancet: сахарный диабет сокращает продолжительность жизни на 14 лет

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Научный коллектив, включающий специалистов из Кембриджского университета и университета Глазго, провел исследование, выявив, что сахарный диабет сокращает продолжительность жизни на 14 лет. Работа, опубликованная в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, включала около 1,5 миллиона человек из 19 стран мира. Исследование основывалось на данных двух крупных международных исследований, и ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и возрасте, когда у них был диагностирован сахарный диабет второго типа.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Результаты показали, что чем раньше диабет выявлен, тем сильнее сокращается продолжительность жизни. Участники, получившие диагноз в 30 лет, уходили из жизни на 14 лет раньше здоровых людей, в возрасте 40 лет — на 10 лет, а в 50 лет — на 6 лет. Важным выводом исследования стало опровержение распространенного мнения, что сахарный диабет преимущественно опасен для пожилых. Ученые подчеркнули, что своевременная диагностика и лечение могут предотвратить сокращение продолжительности жизни.

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