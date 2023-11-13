Липоскульптура поможет мужчинам обрести тело мечты без ограничений в питании и спорта

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пластический хирург, врач-трихотрансплантолог центра инновационной медицины DMC Иван Чесалин рассказал, что мужчины могут получить тело мечты, не прибегая к изнурительным тренировкам и диетам.

Фото: wikimedia.org by Madin2012 is licensed under CC BY-SA 4.0

Специалист объяснил, что бывают случаи, когда несмотря на все усилия мужчины в спорте и питании, жировые отложении никак не хотят покидать определённые места, равно как и не получается нарастить мышечную массу. Это может быть обусловлено конституцией или анатомией, пишет Газета.Ru.

В таких случаях может прийти на помощь процедура липоскульптуры в комбинации с липосакцией.

"Одновременно лишний жир можно пересадить в зону ягодиц, омолодить лицо, сделав более выраженными скулы и подбородок", — рассказал Чесалин.

Эксперт добавил, что часто для достижения желаемого результата при наличии большого количества жировой ткани одной операции недостаточно.

"Организму и коже нужно время на восстановление. Тогда работа будет постепенная ― на каждом этапе будет определенная операция и коррекция одной зоны", — пояснил пластический хирург.

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