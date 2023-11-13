Пластический хирург, врач-трихотрансплантолог центра инновационной медицины DMC Иван Чесалин рассказал, что мужчины могут получить тело мечты, не прибегая к изнурительным тренировкам и диетам.
Специалист объяснил, что бывают случаи, когда несмотря на все усилия мужчины в спорте и питании, жировые отложении никак не хотят покидать определённые места, равно как и не получается нарастить мышечную массу. Это может быть обусловлено конституцией или анатомией, пишет Газета.Ru.
В таких случаях может прийти на помощь процедура липоскульптуры в комбинации с липосакцией.
"Одновременно лишний жир можно пересадить в зону ягодиц, омолодить лицо, сделав более выраженными скулы и подбородок", — рассказал Чесалин.
Эксперт добавил, что часто для достижения желаемого результата при наличии большого количества жировой ткани одной операции недостаточно.
"Организму и коже нужно время на восстановление. Тогда работа будет постепенная ― на каждом этапе будет определенная операция и коррекция одной зоны", — пояснил пластический хирург.
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