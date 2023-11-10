Эндокринолог рассказала о пользе супов и щей: лёгкий источник белка

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог, эндокринолог Верина Ермошина в беседе с Pravda.Ru рассказала о полезных свойствах первых блюд.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказала, что супы и щи являются легким источником белка.

Ермошина отметила, что человек нуждается в белке в виде мяса, стейка, однако оно бывает тяжёлым для усвоения. Она объяснила, что ценность супов — в бульоне.

"Больных, раненых поднимали именно бульонами", — сказала медик.

Специалист рассказала, что абсолютно здоровый человек, который хорошо усваивает белок, может обойтись и без первых блюд.

Бульоны нужны, по словам эндокринолога, людям с ослабленным иммунитетом и с дефицитом соляной кислоты.

Врач объяснила, что наполнение супов не так важно, как качество бульона. Она отметила, что костные бульоны получаются жирными. Ермошина посоветовала варить первые блюда из фермерской курочки, индейки или кролика.

"А дальше вы можете их заполнять, но не горохом, а лучше капустой. Не макаронами — там глютен", — поделилась рекомендациями медик.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе холодца.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...