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Эндокринолог рассказала о пользе супов и щей: лёгкий источник белка

1:17
Здоровье

Нутрициолог, эндокринолог Верина Ермошина в беседе с Pravda.Ru рассказала о полезных свойствах первых блюд.

Эндокринолог рассказала о пользе супов и щей: лёгкий источник белка
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказала, что супы и щи являются легким источником белка.

Ермошина отметила, что человек нуждается в белке в виде мяса, стейка, однако оно бывает тяжёлым для усвоения. Она объяснила, что ценность супов — в бульоне.

"Больных, раненых поднимали именно бульонами", — сказала медик.

Специалист рассказала, что абсолютно здоровый человек, который хорошо усваивает белок, может обойтись и без первых блюд.

Бульоны нужны, по словам эндокринолога, людям с ослабленным иммунитетом и с дефицитом соляной кислоты.

Врач объяснила, что наполнение супов не так важно, как качество бульона. Она отметила, что костные бульоны получаются жирными. Ермошина посоветовала варить первые блюда из фермерской курочки, индейки или кролика.

"А дальше вы можете их заполнять, но не горохом, а лучше капустой. Не макаронами — там глютен", — поделилась рекомендациями медик.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе холодца.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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