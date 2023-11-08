Жители больших городов часто жалуются на усталость, слабость, высокую утомляемость, нарушения сна и невозможность сконцентрироваться. Однако, по мнению врача-эндокринолога "СМ-Клиника" Марии Худяковой, это может быть не только следствием чересчур активной жизни, но и сбоев в работе щитовидной железы.
"Проблемы в сфере репродуктивной системы, такие как снижение потенции, отсутствие либидо, нарушение менструального цикла, расстройство стула по типу запоров или поносов, сухость кожи, выпадение волос — тоже могут быть вызваны неправильной работой гормонов", — сказала Худякова, которую цитирует Газета.Ru.
Эндокринолог посоветовала проконсультироваться с врачом, если челове4к соблюдает режим труда и отдыха, спит как минимум 7 часов в сутки, и всё равно чувствует постоянную усталость и слабость.
Чтобы проверить, в щитовидке ли тут дело, специалист может порекомендовать сделать скрининговый тест на тиреотропный гормон (ТТГ), добавила эндокринолог.
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