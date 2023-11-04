Эндокринолог заявила, что лишний вес и диета могут провоцировать рак молочной железы

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог и заместитель директора НМИЦ эндокринологии, Анна Веснина, поделилась информацией о главных факторах, способствующих развитию рака молочной железы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Она подчеркнула, что женщинам следует регулярно проходить скрининг на предмет рака молочной железы. Особое внимание следует уделить случаям, когда в семье были выявлены случаи рака молочной железы, рака яичников или рака поджелудочной железы, так как это увеличивает риск заболевания. В таких ситуациях может потребоваться генетическое тестирование, аналогично ситуациям, когда нет информации о наличии рака у родственников.

Эксперт также подчеркнула, что внешняя среда и образ жизни женщины могут влиять на усиление генетического риска. Риск развития рака молочной железы повышается при наличии поликистоза яичников, ожирении или метаболическом синдроме.

Кроме того, у женщин с сахарным диабетом и нарушением функции щитовидной железы риск развития рака молочной железы также повышается. Врожденная дисплазия коры надпочечников также может увеличить риск онкологии.

Исходя из этого, эксперт рекомендует женщинам следить за своим весом, придерживаться правильного питания, поддерживать активный образ жизни и уделять внимание физической активности. Все это может помочь поддерживать здоровье, считает Анна Веснина.

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