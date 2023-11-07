Диетолог уверена, что полный отказ от сладкого таит в себе смертельную опасность

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению врач-диетолога Елены Соломатиной, полностью отказываться от сладкого ни в коем случае нельзя.

Фото: openverse.org by nekonomania is licensed under CC BY 2.0

Эксперт напомнила, насколько важна для человека глюкоза, которая содержится в сладостях.

Соломатина рассказала, что человек не может полноценно жить без глюкозы. Сахар положительно влияет на способность людей воспринимать информацию. Более того, благодаря поступающей в организм глюкозе головной мозг работает так, как нужно, заверила специалист.

При этом слишком увлекаться сладким тоже не стоит, отметила Соломатина. Сладкоежкам диетолог посоветовала не забывать о спорте, чтобы не набирать лишний вес.

Однако полностью исключать сладкое из рациона нельзя, подчеркнула диетолог.

"Организм до последнего будет добывать себе глюкозу, даже из самого себя. При длительном голодании человек не сразу умирает. Сначала он расходует запасы сахара из печени и мышц, потом идет распад жира и белка", — объяснила Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

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