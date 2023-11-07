Британский диетолог Мюсли назвал главную причину ожирения

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британский диетолог и автор книг о здоровом питании Майкл Мюсли предостерегает от возможных последствий избыточного потребления фруктозы, утверждая, что это может привести к ожирению.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Многие из нас осведомлены о том, что избыток сахара в нашем рационе может способствовать набору лишнего веса. Однако, вредные эффекты фруктозы зачастую остаются недооцененными. Этот вид сахара считается "полезным", так как он не вызывает такого резкого увеличения уровня сахара в крови, как это делает глюкоза. В некоторых случаях даже рекомендуется заменить обычный сахар рафинированный на фруктозу в порошке для людей, страдающих сахарным диабетом.

Тем не менее, Майкл Мюсли предупреждает, что фруктоза может усилить ощущение голода. Этот вывод подтверждают исследования, проведенные в Медицинской школе университета Колорадо в США. Избыточное употребление этого вида сахара может вызвать у человека потерю контроля над аппетитом, а это ведет к увеличенному потреблению продуктов, включая и несладкие. Это, в свою очередь, приводит к избыточному приему калорий в организм, которые затем откладываются в виде жировых отложений, сообщает "Газета.Ru".

Обычно пища переваривается и усваивается в кишечнике, превращаясь в аденозинтрифосфат (АТФ) - вещество, которое клетки организма используют как главный источник энергии. Однако, американские ученые утверждают, что избыточное употребление фруктозы может подавить производство АТФ. Уровень АТФ в организме снижается, что приводит к активации участков в мозге, ответственных за усиление аппетита.

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