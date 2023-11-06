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Ученые назвали условие, при котором секс продлевает жизнь

2:07
Здоровье

Уже давно известно, что активная интимная жизнь может положительно влиять на здоровье и продлевать человеческую жизнь, принося при этом не только удовольствие. Недавно ученые из Колумбийского университета (США) провели исследование, которое позволило более подробно определить, каким образом следует заниматься сексом в пожилом возрасте, чтобы достичь максимальной пользы.

Ученые назвали условие, при котором секс продлевает жизнь
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно исследованию, существует несколько ключевых факторов, которые способствуют укреплению здоровья через интимные отношения. Важными являются умеренные физические нагрузки, которые возникают в процессе секса. Также отмечается, что уровень тестостерона значительно выше у мужчин, ведущих активную половую жизнь, в сравнении с теми, кто живет одиноко. Более того, сексуальная активность в пожилом возрасте благотворно влияет на состояние коры головного мозга, снижая риск возрастного ухудшения когнитивных функций. Сексуально активные мужчины остаются более заинтересованными в окружающем мире и активно участвуют в общественной жизни.

Еще одним важным аспектом является регулярная эякуляция, которая помогает организму избавляться от канцерогенов. Кроме того, секс способствует укреплению иммунитета и выработке серотонина, известного как "гормон счастья", что помогает бороться с депрессией.

Все эти положительные эффекты возникают при условии наличия постоянной и позитивно настроенной к партнеру спутницы у мужчины, который ведет активную интимную жизнь в пожилом возрасте. Для людей в зрелом возрасте особенно важно, чтобы интимные отношения приносили лишь положительные эмоции. Смена партнеров может вызывать стресс, даже если все происходит без осложнений, что является редкостью. Приспосабливание к новому партнеру может вызывать дополнительное напряжение, что особенно нежелательно в преклонном возрасте, особенно в сочетании с физическими нагрузками, которые возникают во время секса.

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Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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