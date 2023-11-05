Чтобы не набирать вес зимой, нужно больше пить и двигаться

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Наталья Тищенко дала россиянам советы по поводу того, как не набрать лишний вес в холодное время года.

Фото: wikimedia.org by Madin2012 is licensed under CC BY-SA 4.0

Главными причинами набора веса зимой врач считает нехватку воды в организме и снижение физической активности.

Тищенко отметила, что зимой люди не испытывают такую жажду, как летом, и перестают пить воду. Помимо этого, холод способствует усилению стресса, что подталкивает людей "заедать" его высококалорийной пищей, что, в свою очередь, приводит к лишнему весу.

Ещё один негативный фактор, способствующий набору веса, — это короткий световой день.

"Такой свет сбивает циркадные ритмы, приводит к недосыпанию, что способствует повышению уровня гормона грелина в крови. Это вызывает чувство голода и увеличивает тягу к быстрым углеводам", — сказала Тищенко в разговоре с "Мослентой".

Чтобы не поправляться в холодное время года, диетолог посоветовала больше пить, следить за питанием и больше двигаться, выбрав себе спорт по душе. Помимо этого, нужно высыпаться и не "сидеть" в гаджетах перед сном.

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Питание зимой. Как не набрать лишний вес. "Школа здоровья" GuberniaTV