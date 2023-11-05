Диетолог Наталья Тищенко дала россиянам советы по поводу того, как не набрать лишний вес в холодное время года.
Главными причинами набора веса зимой врач считает нехватку воды в организме и снижение физической активности.
Тищенко отметила, что зимой люди не испытывают такую жажду, как летом, и перестают пить воду. Помимо этого, холод способствует усилению стресса, что подталкивает людей "заедать" его высококалорийной пищей, что, в свою очередь, приводит к лишнему весу.
Ещё один негативный фактор, способствующий набору веса, — это короткий световой день.
"Такой свет сбивает циркадные ритмы, приводит к недосыпанию, что способствует повышению уровня гормона грелина в крови. Это вызывает чувство голода и увеличивает тягу к быстрым углеводам", — сказала Тищенко в разговоре с "Мослентой".
Чтобы не поправляться в холодное время года, диетолог посоветовала больше пить, следить за питанием и больше двигаться, выбрав себе спорт по душе. Помимо этого, нужно высыпаться и не "сидеть" в гаджетах перед сном.
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