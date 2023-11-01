Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блинкен: США намерены "делегировать" управление Газой странам Ближнего Востока
Египет разместил десятки танков у пункта пропуска "Рафах" на границе с сектором Газа
Переехавшая в США внучка Ротару Соня Евдокименко посетовала на пережитые неудачи в Америке в 2023 году
Во Владивостоке мать убила четырёхлетнего сына и легла спать
Актёр Харатьян заявил, что смог избежать звёздной болезни, но стал социофобом
Морская пехота России получит дивизионы речных штурмовых спецкатеров
Онколог рассказал, что перемены во внешности могут говорить о начале рака
Военспец Марочко сообщил о бегстве солдат ВСУ с позиций на Купянском направлении
В Ленобласти мужчина скрылся, получив оружие в пункте выдачи заказов

Диетолог Гончарова объяснила, как питаться зимой и не толстеть: следите за калоражем

2:45
Здоровье

Чтобы не набрать лишний вес, зимой особенно тщательно необходимо следить за количеством потребляемых калорий, пояснила в беседе с Pravda.Ru диетолог Анна Гончарова. По её словам, рацион должен быть составлен таким образом, чтобы организм в холода получал все необходимые полезные микроэлементы, но не "запасался" впрок.

Диетолог Гончарова объяснила, как питаться зимой и не толстеть: следите за калоражем
Фото: world-woman.su

…И компот?

В первую очередь стоит обратить внимание на горячие напитки, в основе которых есть натуральные ингредиенты. Кроме того, что они способны сохранить фигуру, чаи и морсы влияют на иммунитет.

"В рацион зимнего меню входят горячие ягодные и на кореньях, травах, пряностях чаи по типу имбиря с мёдом, облепихового, глинтвейнового, брусничный и клюквенный морсы, которые в горячем виде согреют, будут защищать от респираторных заболеваний и практически бескалорийные или очень низкокалорийные", — пояснила диетолог.

Что же касается питания, то зимой обязательны завтраки, причём не просто перекус, а полноценное и тёплое блюдо.

"Тёплые блюда из яиц (омлет, яйца пашот), тёплые блюда из творога, например, ленивые вареники или, наоборот, всем известные закуски — холодец заливной с хреном, горчицей. Такие белковые завтраки позволят обеспечить энергией на целый день, дать сытость и согреют", — подчеркнула Гончарова.

Впрочем, как подчеркнула специалист, во всём должна быть мера. К примеру, фрукты, безусловно, важны, но употребление их в больших количествах может привести к набору веса. Если хочется перекусить, то стоит ограничиться порцией в 70 граммов.

Горяченького бы

Что же касается обедов, то "не наесть бока" и согреться позволят нежирные наваристые бульоны и супы.

"На горячее, на обед обязательно наваристые супы по типу ухи, южноазиатских комбинированных супов из рыбы, морепродуктов, имбиря, кореньев, грибов, зелени", — пояснила диетолог.

"Дозволительны" в зимнем меню и вторые блюда: рагу, мясо, рыба, птица и даже термически обработанные продукты по типу лечо. Однако ограничиться стоит порцией в "один стакан".

"Зимой очень полезны наши сезонные соленья — квашеная капуста, маринованные, мочёные яблоки, маринованные и солёные арбузы и другие соленья, которые в результате ферментации содержат необходимые ингредиенты — молочные кислоты, ферменты, определённые витамины", — подчеркнула Гончарова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

ТОП 5 правил #ПП ЗИМОЙ. Ответы ДИЕТОЛОГА
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов" Любовь Степушова
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
Последние материалы
В Ленобласти мужчина скрылся, получив оружие в пункте выдачи заказов
Диетолог Гончарова объяснила, как питаться зимой и не толстеть: следите за калоражем
Уехавший в США актёр Андрей Бурковский посмеялся над интервью матери Людмилы
Конгрессвумен Грин: Украина — большая яма для отмывания денег народа США
В Пензенской области школьного учителя задержали за интимные отношения с восьмиклассницей
Американский журналист Моррис: Россия должна бояться самых "жирных и медленных" солдат в мире
Командир ВСУ призвал критикующих Украину западных политиков приехать сражаться на фронт
Myśl Polska: Залужный пустил в ход последние резервы ВСУ из-за успехов России
Фальсифицированные продукты отдадут на корм животным
Американский политолог Вертхайм: к российской "оси зла" скоро причислят марсиан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников