Диетолог Гончарова объяснила, как питаться зимой и не толстеть: следите за калоражем

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы не набрать лишний вес, зимой особенно тщательно необходимо следить за количеством потребляемых калорий, пояснила в беседе с Pravda.Ru диетолог Анна Гончарова. По её словам, рацион должен быть составлен таким образом, чтобы организм в холода получал все необходимые полезные микроэлементы, но не "запасался" впрок.

Фото: world-woman.su

…И компот?

В первую очередь стоит обратить внимание на горячие напитки, в основе которых есть натуральные ингредиенты. Кроме того, что они способны сохранить фигуру, чаи и морсы влияют на иммунитет.

"В рацион зимнего меню входят горячие ягодные и на кореньях, травах, пряностях чаи по типу имбиря с мёдом, облепихового, глинтвейнового, брусничный и клюквенный морсы, которые в горячем виде согреют, будут защищать от респираторных заболеваний и практически бескалорийные или очень низкокалорийные", — пояснила диетолог.

Что же касается питания, то зимой обязательны завтраки, причём не просто перекус, а полноценное и тёплое блюдо.

"Тёплые блюда из яиц (омлет, яйца пашот), тёплые блюда из творога, например, ленивые вареники или, наоборот, всем известные закуски — холодец заливной с хреном, горчицей. Такие белковые завтраки позволят обеспечить энергией на целый день, дать сытость и согреют", — подчеркнула Гончарова.

Впрочем, как подчеркнула специалист, во всём должна быть мера. К примеру, фрукты, безусловно, важны, но употребление их в больших количествах может привести к набору веса. Если хочется перекусить, то стоит ограничиться порцией в 70 граммов.

Горяченького бы

Что же касается обедов, то "не наесть бока" и согреться позволят нежирные наваристые бульоны и супы.

"На горячее, на обед обязательно наваристые супы по типу ухи, южноазиатских комбинированных супов из рыбы, морепродуктов, имбиря, кореньев, грибов, зелени", — пояснила диетолог.

"Дозволительны" в зимнем меню и вторые блюда: рагу, мясо, рыба, птица и даже термически обработанные продукты по типу лечо. Однако ограничиться стоит порцией в "один стакан".

"Зимой очень полезны наши сезонные соленья — квашеная капуста, маринованные, мочёные яблоки, маринованные и солёные арбузы и другие соленья, которые в результате ферментации содержат необходимые ингредиенты — молочные кислоты, ферменты, определённые витамины", — подчеркнула Гончарова.

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