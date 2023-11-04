Кардиолог Гаврилюк поделилась полезными для здоровья сердца и сосудов продуктами

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Наталья Гаврилюк поделилась ценной информацией о поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы с помощью правильного питания и образа жизни. Она настоятельно рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, в которой особое внимание уделяется морепродуктам, растительным маслам и свежим овощам. Такой режим питания считается наиболее эффективным в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Гаврилюка, переход с мясоцентричной диеты на растительную значительно снижает вероятность возникновения проблем с сердцем.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

В этой диете особое внимание уделяется растительным продуктам, которые обеспечивают организм необходимой клетчаткой, витаминами, микроэлементами и способствуют очищению кровеносных сосудов, печени, почек и кишечника. Это приводит к улучшению обмена веществ и регулярности опорожнения кишечника. Свежая зелень также играет решающую роль в этом полезном для сердца подходе.

В качестве питательной закуски доктор Гаврилюк предлагает выбрать овощную нарезку, сбрызнутую оливковым маслом и приправленную натуральными специями, отмечая, что состав жиров в оливках удивительно похож на состав человеческого жира.

Кроме того, включение физической активности в ваш распорядок дня, такой как прогулки на свежем воздухе, имеет важное значение для здоровья сердца и сосудов. Гаврилюк советует отказаться от курения и употребления алкогольных напитков, так как эти привычки могут быть вредны для сердечно-сосудистой системы.

Для поддержания долгой и здоровой жизни врач также подчеркивает важность контроля уровня стресса, обеспечения хорошего качества сна и принятия здорового образа жизни в целом.

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