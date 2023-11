Число случаев сердечно-сосудистых заболеваний в России и по всему миру постоянно увеличивается, и одной из основных причин этого является неправильное питание. Врач-кардиолог из клиники "СМ-Клиника" Анна Бирюкова поделилась информацией о продуктах, которые благоприятно влияют на сердце и сосуды.

