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Кардиолог Бирюкова рассказала о лучших продуктах для сердца и сосудов: рыба и оливковое масло

2:41
Здоровье

Число случаев сердечно-сосудистых заболеваний в России и по всему миру постоянно увеличивается, и одной из основных причин этого является неправильное питание. Врач-кардиолог из клиники "СМ-Клиника" Анна Бирюкова поделилась информацией о продуктах, которые благоприятно влияют на сердце и сосуды.

Кардиолог Бирюкова рассказала о лучших продуктах для сердца и сосудов: рыба и оливковое масло
Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Доктор отметила, что сбалансированное питание не означает просто сокращение потребления определённых продуктов, а включение в рацион всех необходимых питательных веществ, витаминов, микроэлементов и клетчатки в достаточном количестве.

Среди продуктов, которые помогают уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, доктор упомянула различные виды масла, такие как оливковое, кукурузное, подсолнечное, соевое и рапсовое. Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), которые поддерживают здоровье сосудов и сердца.

"Кроме того, важно включить в рацион больше рыбы, особенно жирной рыбы, такой как сельдь, скумбрия или лосось. Рыба является источником ПНЖК и белка. Регулярное употребление рыбы 1-2 раза в неделю помогает предотвратить развитие атеросклероза", — добавила Бирюкова.

Кардиолог подчеркнула, что важно получать достаточное количество белка как животного (нежирное мясо, птица), так и растительного (чечевица, горох).

"Организму необходима клетчатка, которая играет роль "щетки" в кишечнике, помогая удалять избыточные жиры и способствуя росту полезной микрофлоры. Большое количество клетчатки содержится в цельнозерновом хлебе, овощах, зелени, фруктах и крупах. Среди них наиболее полезны гречневая, рисовая и полбяная клетчатка", — отметила врач.

Говоря о фруктах и овощах, кардиолог подчеркнула, что они несут в себе не только клетчатку, но также обогащены витаминами и другими микроэлементами. По ее словам, важно употреблять ежедневно пять порций свежих овощей и фруктов, что составляет примерно 500 граммов. Также можно использовать замороженные продукты, которые сохраняют большую часть полезных компонентов при правильном хранении.

"Сухофрукты также полезны, но важно помнить, что они содержат больше сахара, поэтому порции следует держать в умеренных пределах. Иногда производители добавляют сахар при высушивании фруктов, продавая их как обычные сухофрукты. Такие продукты лучше не выбирать", — заключила Бирюкова.

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Ешьте эти 6 продуктов и сердце будет работать как часы! Суперъеда для сердца
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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