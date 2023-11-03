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Хирург Закурдаев описал пользу напитка с имбирëм и лимоном

0:54
Здоровье

Имбирь — это полезный продукт, содержащий все необходимые водорастворимые витамины из группы В и биофлавоноиды. Врач-хирург Иван Закурдаев рассказал о способе получения максимальной пользы от употребления имбиря. Эту информацию предоставил портал Life.ru.

Хирург Закурдаев описал пользу напитка с имбирëм и лимоном
Фото: Openverse by annamindfull is licensed under CC BY-SA 2.0

По его рекомендациям, наилучший способ заваривать корень имбиря — это не в кипятке, а в теплом молоке.

Медик также подчеркнул, что в напитке с имбирем и лимоном присутствуют янтарная, молочная, щавелевоуксусная и другие кислоты, которые благотворно влияют на обмен веществ в клетках нервной и мышечной системы.

По его мнению, чтобы избежать возможных проблем с желудочно-кишечным трактом и мелкими сосудистыми гематомами при употреблении этого напитка, важно соблюдать умеренность.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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