Хирург Закурдаев описал пользу напитка с имбирëм и лимоном

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Имбирь — это полезный продукт, содержащий все необходимые водорастворимые витамины из группы В и биофлавоноиды. Врач-хирург Иван Закурдаев рассказал о способе получения максимальной пользы от употребления имбиря. Эту информацию предоставил портал Life.ru.

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По его рекомендациям, наилучший способ заваривать корень имбиря — это не в кипятке, а в теплом молоке.

Медик также подчеркнул, что в напитке с имбирем и лимоном присутствуют янтарная, молочная, щавелевоуксусная и другие кислоты, которые благотворно влияют на обмен веществ в клетках нервной и мышечной системы.

По его мнению, чтобы избежать возможных проблем с желудочно-кишечным трактом и мелкими сосудистыми гематомами при употреблении этого напитка, важно соблюдать умеренность.

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