Имбирь — это полезный продукт, содержащий все необходимые водорастворимые витамины из группы В и биофлавоноиды. Врач-хирург Иван Закурдаев рассказал о способе получения максимальной пользы от употребления имбиря. Эту информацию предоставил портал Life.ru.
По его рекомендациям, наилучший способ заваривать корень имбиря — это не в кипятке, а в теплом молоке.
Медик также подчеркнул, что в напитке с имбирем и лимоном присутствуют янтарная, молочная, щавелевоуксусная и другие кислоты, которые благотворно влияют на обмен веществ в клетках нервной и мышечной системы.
По его мнению, чтобы избежать возможных проблем с желудочно-кишечным трактом и мелкими сосудистыми гематомами при употреблении этого напитка, важно соблюдать умеренность.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.