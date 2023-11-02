Геронтолог Москалёв заявил, что пристрастие к сладкому увеличивает риск ранней смерти

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Лейденского университета в Нидерландах и их коллеги из Дании провели исследование, которое показало, что добавление чайной ложки сахара в кофе и чай не оказывает вредного воздействия на здоровье. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале PLOS One. Тем не менее, российский геронтолог и член-корреспондент Российской академии наук, Алексей Москалёв, выразил сомнения в выводах зарубежных ученых и указал на высокий риск, связанный с потреблением сахара.

Фото: "Манный десерт для ребенка" by ponafotkas is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license:

"Чем меньше сахара в рационе, тем лучше. Избыточное потребление сладкостей доказано увеличивает риск набора лишнего веса, развития ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Все эти факторы увеличивают вероятность преждевременной смерти", — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что важно ориентироваться на исследования, опубликованные в авторитетных научных журналах, отметив, что PLOS One часто принимает научные работы, которые не соответствуют высоким стандартам качества и результатам, поэтому они не попадают в более престижные медицинские журналы.

Согласно словам геронтолога, при внесении глюкозы в кровь происходит процесс гликирования, что ускоряет процесс старения организма. Потребление слишком большого количества сладкого ускоряет процессы старения кожи, артерий, капилляров, вен, головного мозга и других важных органов, как указал эксперт.

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