Геронтолог Москалёв заявил, что пристрастие к сладкому увеличивает риск ранней смерти

Ученые из Лейденского университета в Нидерландах и их коллеги из Дании провели исследование, которое показало, что добавление чайной ложки сахара в кофе и чай не оказывает вредного воздействия на здоровье. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале PLOS One. Тем не менее, российский геронтолог и член-корреспондент Российской академии наук, Алексей Москалёв, выразил сомнения в выводах зарубежных ученых и указал на высокий риск, связанный с потреблением сахара.

