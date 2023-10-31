Нутрициолог Строков назвал продукты, которые защищают от заболеваний

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-нутрициолог Игорь Строков выделил список продуктов, которые способствуют укреплению иммунитета и защите от серьезных заболеваний, сообщает портал "Кубанские новости".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Фрукты и овощи

Фрукты обладают богатым содержанием витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки, что способствует долголетию и защищает сердце от заболеваний.

Игорь Строков рекомендует употреблять не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно.

Орехи и семена

В орехах и семенах содержатся полезные жиры, белки и клетчатка, которые представляют собой отличную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Однако следует умеренно употреблять их, так как они калорийные.

Куркума

Куркума содержит куркумин, обладающий противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые способствуют поддержанию здорового функционирования мозга.

Красное вино и темный шоколад

Красное вино содержит антиоксидант ресвератрол, оказывающий положительное воздействие на сердце. Однако важно соблюдать умеренность и употреблять лишь один бокал в день, как советует Игорь Строков.

То же самое относится к темному шоколаду. В нем содержатся антиоксиданты, необходимые для поддержания здоровья сердца. Рекомендуется соблюдать оптимальную дневную норму, составляющую около 20 граммов продукта.

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