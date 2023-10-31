Кардиолог рассказал, кому обязательно надо привиться от COVID-19

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

За последние дни в России резко подскочила заболеваемость COVID-19. В связи с этим вновь актуальными становятся подзабытые было сомнения по поводу вакцинации. Нужна ли она теперь, объяснил врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Он напомнил, что вакцина, в зависимости от её типа, представляет собой ослабленный или изменённый методами генной инженерии коронавирус. Её введение в организм знакомит иммунную систему с патогеном, и она вырабатывает антитела.

Включение иммунитета далеко не безобидно, потому что сопровождается мощным ударом по нему. Поэтому многие, особенно те, у кого есть хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, сомневаются в необходимости и безопасности вакцинации.

COVID-19 способен нанести сердцу и сосудам куда больший вред, чем прививка, заверил доктор.

"На фоне сердечной недостаточности или ишемической болезни сердца вирусная инфекция приводит к большей смертности", — сказал он интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По данным кардиолога, тяжёлые формы COVID-19 увеличивают риск инфарктов и инсультов в шесть раз.

Иными словами, для "сердечников" вакцинация обязательна. Если не можете на неё решиться, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, посоветовал Гаглошвили.

"Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказаниями к вакцинации от ковида. Скорее наоборот — это показание к ней", — заключил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...