За последние дни в России резко подскочила заболеваемость COVID-19. В связи с этим вновь актуальными становятся подзабытые было сомнения по поводу вакцинации. Нужна ли она теперь, объяснил врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.
Он напомнил, что вакцина, в зависимости от её типа, представляет собой ослабленный или изменённый методами генной инженерии коронавирус. Её введение в организм знакомит иммунную систему с патогеном, и она вырабатывает антитела.
Включение иммунитета далеко не безобидно, потому что сопровождается мощным ударом по нему. Поэтому многие, особенно те, у кого есть хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, сомневаются в необходимости и безопасности вакцинации.
COVID-19 способен нанести сердцу и сосудам куда больший вред, чем прививка, заверил доктор.
"На фоне сердечной недостаточности или ишемической болезни сердца вирусная инфекция приводит к большей смертности", — сказал он интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
По данным кардиолога, тяжёлые формы COVID-19 увеличивают риск инфарктов и инсультов в шесть раз.
Иными словами, для "сердечников" вакцинация обязательна. Если не можете на неё решиться, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, посоветовал Гаглошвили.
"Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказаниями к вакцинации от ковида. Скорее наоборот — это показание к ней", — заключил он.
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