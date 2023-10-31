Врач Янг назвала рафинированные продукты самыми опасными для поджелудочной железы человека

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Екатерина Янг пояснила, какие диетические ошибки, совершаемые при недостаточной физической активности, могут навредить работе внутренних органов. Особенно вредными являются фаст-фуд, жареная и копчёная пища, а также избыточное употребление простых углеводов и рафинированных продуктов при нехватке клетчатки в рационе. Эти продукты провоцируют накопление внутреннего жира вокруг почек, печени и поджелудочной железы. В результате в организме ломается всё.

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Специалисты предупреждают, что нарушение работы поджелудочной железы может вызвать не только панкреатит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, но также сахарный диабет. При появлении тяжести, дискомфорта или болей после приёма пищи следует немедленно обратиться к врачу.

Также Янг уточнила, что неправильное питание может привести к образованию жировых отложений в организме, которые "буквально парализуют" желчный пузырь, нарушая его сократительную способность.

"В результате желчный не может нормально опорожниться и возникает застой", — подчеркнула специалист.

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева дополнила, объяснив, почему важно избегать комбинирования жирной пищи, остроты и алкоголя. Она подчеркнула, что такие сочетания, например, алкоголь с пельменями, острой горчицей или уксусом, могут быть особенно вредными и способствовать хроническому панкреатиту.

"Сюда же можно отнести сочетание шашлыка с острым соусом и алкоголем или пиццу пепперони и пиво", — добавила Лебедева.

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