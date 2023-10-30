Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

Исследователи из Северо-западного университета в США, совместно с учеными из Павийского университета в Италии, обнаружили, что включение жирной рыбы в рацион питания снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Эти результаты были опубликованы в журнале MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), сообщает Газета.Ru.
В рамках данного исследования были проанализированы данные о 78 805 случаях сердечно-сосудистых заболеваний, о которых упоминалось в предыдущих научных работах, посвященных влиянию потребления рыбы на здоровье человека. В результате исследования было выявлено, что увеличенное употребление жирной рыбы в рационе питания связано с уменьшением риска развития заболеваний сердца и сосудов на 8%.
Ученые также определили, что при употреблении 50 граммов рыбы в день вероятность возникновения как угрожающих, так и не угрожающих жизни сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 9%. Если ежедневная порция рыбы увеличивается до 150 граммов, то риск снижается на 30%. Скорее всего, это защитное действие объясняется наличием в рыбе полиненасыщенных жирных кислот омега-3.
Однако, для разработки конкретных рекомендаций по количеству употребления рыбы и методам ее приготовления, требуются дополнительные исследования.
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