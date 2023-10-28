Употребление вина снижает некоторые виды рака: заявление испанских ученых

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Университета Кастилии-Ла Манчи провели исследование, в результате которого было установлено, что умеренное употребление вина может снизить вероятность возникновения определенных видов рака, включая опухоли кожи, желудка и головного мозга.

Фото: Openverse

Для этого исследования было отобрано 73 качественных исследования из таких баз данных, как Cochrane, Scopus, Web of Science и MEDLINE (PubMed). В анализ включались только исследования, которые исследовали связь между употреблением вина и развитием рака в различных частях пищеварительной системы (верхний желудочно-кишечный тракт), почек, толстой и прямой кишки, кожи, поджелудочной железы, головного мозга, легких и гинекологических тканей. Исследования, включенные в анализ, были опубликованы в период с 1986 по 2021 год и включали в себя данные о 4 346 504 участниках в возрасте от 18 до 103 лет, проживающих в различных регионах, таких как Австралия, Западная Европа, Северная и Южная Америка, сообщает Газета.Ru.

Результаты анализа не выявили прямой связи между употреблением вина и риском развития рака. Напротив, вино продемонстрировало тенденцию к снижению риска развития опухолей, особенно в головном мозге, легких, коже и поджелудочной железе. Это может быть связано с наличием в вине таких компонентов, как фитоэстрогены и антиоксиданты, которые способствуют уменьшению воспалительных процессов и защите клеток от повреждения активными формами кислорода. Кроме того, употребление вина может повысить кислотность желудка, что может уменьшить риск развития бактерии Helicobacter pylori, являющейся одним из основных факторов риска развития рака желудка.

Однако в рассматриваемых публикациях не были документированы конкретные объемы употребления вина. Для более точного определения влияния употребления вина на риск развития рака необходимо проведение дополнительных исследований с учетом объема потребляемого вина, а также учетом диеты, образа жизни и социально-экономического статуса участников исследований.

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