Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NYT: власти США опасаются слухов о том, что они тайно управляют Израилем
Кива: Зеленский растерян и напуган, вокруг него сотни тысяч обезумевших людей с оружием
Академик Гинцбург: "Спутник V" может быть не актуален против «Кракена»
В Новосибирске прошёл концерт Дианы Арбениной перед полным залом
Новый штраф будут выписывать автомобилистам с приходом холодов
Врачи назвали самые полезные продукты для зрения
Экс-премьер Украины Азаров: Киев не заготовил к зиме необходимые запасы угля и газа
Томичка чуть не попалась на уловку мошенницы, представлявшейся её дочерью
В Совфеде готовы рассмотреть закон о выборах президента России сразу после его утверждения Госдумой

Диетолог Соломатина назвала запрещённые для метеозависимых продукты

1:03
Здоровье

Диетолог Елена Соломатина дала совет людям, чувствительным к резким изменениям погоды осенью. Она рекомендует внести коррективы в рацион питания, чтобы поддержать сердечно-сосудистую систему и облегчить дискомфорт, связанный с перепадами атмосферного давления.

Диетолог Соломатина назвала запрещённые для метеозависимых продукты
Фото: openverse

Соломатина предполагает, что людям, чувствительным к погодным условиям, следует избегать определенных продуктов, включая транс-жиры (содержащиеся в соленых, копченых и маргариновых продуктах), изделия из белой муки и продукты с добавлением сахара. Она также подчеркивает необходимость сокращения потребления соли, поскольку избыток соли может привести к задержке жидкости, вызывая повышение кровяного давления.

В частности, людям следует с осторожностью относиться к продуктам, содержащим нитрит натрия, таким как сосиски и ветчина, поскольку они могут усилить дискомфорт, когда уровень кислорода в воздухе снижается из-за перепадов атмосферного давления.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Метеозависимость - что это, и как с ней бороться
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Халидова Кистаман
Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология
Специалист Гордеева Татьяна
Детский нефролог
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
Популярное
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить лётчиков из военного училища Армавира виски и тортом с ядом

Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".

В Армавире украинские диверсанты-разведчики пытались отравить российских лётчиков во время банкета
Обнародован список артистов, которые выступят в шоу "Песня года"
Стал известен список артистов, которые примут участие в "Песне года" и новогодних шоу
Премьера фильма "Императрицы": Пересильд и Тройник нежно держались за руки и обменивались влюбленными взглядами
Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова призвали на военную службу
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Проблема повышенного расхода масла: какие автомобили самые масложорливые?
Скончалась выдающаяся актриса, режиссёр и заслуженная артистка РФ Лидия Дымова
Алла Пугачёва вместе с детьми сбежала из Израиля на Кипр
Алла Пугачёва вместе с детьми сбежала из Израиля на Кипр
Последние материалы
Томичка чуть не попалась на уловку мошенницы, представлявшейся её дочерью
В Совфеде готовы рассмотреть закон о выборах президента России сразу после его утверждения Госдумой
В Таиланде скончался староста деревни от нападения слонихи при попытке выгнать её с плантации пальм
Newsweek: автомобиль въехал в толпу людей на пропалестинской акции в США
Житель Севастополя погиб из-за ошибки навигатора, который вывел его под Авдеевку
Генерал Наев: ВСУ разместят у границы с Белоруссией группу ПВО с западной техникой
Вдова Юрия Шатунова появилась на концерте памяти певца с манекенщиком из Германии Джулианом Шалком
Пушилин присвоил российскому журналисту Владимиру Соловьёву звание Героя ДНР
Следователи проверят руководство школы под Хабаровском из-за видео с избиением детей
Северная Корея обвинила США в подстрекательстве конфликта на Ближнем Востоке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников