Диетолог Соломатина назвала запрещённые для метеозависимых продукты

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина дала совет людям, чувствительным к резким изменениям погоды осенью. Она рекомендует внести коррективы в рацион питания, чтобы поддержать сердечно-сосудистую систему и облегчить дискомфорт, связанный с перепадами атмосферного давления.

Фото: openverse

Соломатина предполагает, что людям, чувствительным к погодным условиям, следует избегать определенных продуктов, включая транс-жиры (содержащиеся в соленых, копченых и маргариновых продуктах), изделия из белой муки и продукты с добавлением сахара. Она также подчеркивает необходимость сокращения потребления соли, поскольку избыток соли может привести к задержке жидкости, вызывая повышение кровяного давления.

В частности, людям следует с осторожностью относиться к продуктам, содержащим нитрит натрия, таким как сосиски и ветчина, поскольку они могут усилить дискомфорт, когда уровень кислорода в воздухе снижается из-за перепадов атмосферного давления.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Метеозависимость - что это, и как с ней бороться