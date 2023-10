Your browser does not support the audio element.

Американские ученые в области психологии из Университета Вилланова в Пенсильвании провели исследование, посвященное воздействию бессонницы на качество романтических отношений. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале "Журнал социальных и личных отношений" (JSPR).

Фото: "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.