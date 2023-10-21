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Ученые заявили, что бессонница усиливает гнев и вредит отношениям

1:48
Здоровье

Американские ученые в области психологии из Университета Вилланова в Пенсильвании провели исследование, посвященное воздействию бессонницы на качество романтических отношений. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале "Журнал социальных и личных отношений" (JSPR).

Ученые заявили, что бессонница усиливает гнев и вредит отношениям
Фото: "Sleeping on the train" by MShades is licensed under CC BY 2.0.

Исследователи обратили внимание на то, что долгое время специалисты в области отношений мало уделяли внимания дробным деталям, таким как ежедневные моменты, которые могут влиять на результаты романтических отношений. Сон оказался одним из таких аспектов.

"Длительное бессонное состояние — серьезная и распространенная проблема, способная повлиять на общее благополучие". — отметила автор исследования, Эрика Слоттер.

Чтобы выяснить, как связан сон с качеством отношений, психологи провели серию трех исследований с участием разных групп людей, включая студентов колледжей и лиц, состоящих в браке или имеющих постоянного партнера.

Результаты исследования выявили значительную корреляцию между недостаточным сном и низким воспринимаемым качеством отношений. Участники, страдавшие от бессонницы в течение месяца, склонны были отрицательно воспринимать взаимодействие с партнером или супругом.

Ученые также обнаружили, что изменения в качестве сна сопровождались увеличением уровня злости и гнева, которые могли быть направлены как на партнера, так и на другие аспекты жизни.

"В итоге люди, страдающие от нарушения сна, начинали ощущать уменьшение близости, любви, удовлетворения, доверия, страсти и преданности в своих отношениях". — подытожила Слоттер.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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