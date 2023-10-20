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Врач-терапевт рассказала о болезнях, провоцирующих сахарный диабет: гипертония и патологии щитовдки

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Здоровье

Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила, какие заболевания способствуют развитию сахарного диабета.

Врач-терапевт рассказала о болезнях, провоцирующих сахарный диабет: гипертония и патологии щитовдки
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказала, что риск заболеть сахарным диабетом увеличивается с возрастом. Лишний вес также, по словам терапевта, увеличивает вероятность развития диабета.

Ранее энокринолог Ирина Пожалостина назвала первые признаки надвигающегося сахарного диабета.

Немаловажную роль, по мнению эксперта, играет наследственный фактор.

Алексеева в беседе с "Вечерней Москвой" объяснила, что усугубляет сахарный диабет гипертония, патологии щитовидной и поджелудочной желёз, синдром поликистозных яичников.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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