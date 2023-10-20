Врач-терапевт рассказала о болезнях, провоцирующих сахарный диабет: гипертония и патологии щитовдки

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила, какие заболевания способствуют развитию сахарного диабета.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказала, что риск заболеть сахарным диабетом увеличивается с возрастом. Лишний вес также, по словам терапевта, увеличивает вероятность развития диабета.

Ранее энокринолог Ирина Пожалостина назвала первые признаки надвигающегося сахарного диабета.

Немаловажную роль, по мнению эксперта, играет наследственный фактор.

Алексеева в беседе с "Вечерней Москвой" объяснила, что усугубляет сахарный диабет гипертония, патологии щитовидной и поджелудочной желёз, синдром поликистозных яичников.

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