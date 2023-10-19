Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переход в грязь обнаружен в Петрозаводске
Цены на стоматологические услуги в России могут вырасти на 30% к Новому году
Найдена самая дорогая квартира в аренду в России, стоящая 3,5 млн. рублей в месяц
В Ираке Хезболла объявила войну американской армии
Губернатор Голубев заявил об уничтожении воздушной цели на подлёте к Ростовской области
Обозреватель Иван Бер рассказал, что Украина может остаться без финансовой поддержки США
В России запущено производство отечественных смазочных материалов Lemarc
Вице-мэр Ракова: врачи Склифа впервые повторно пересадили легкие пациенту
Экс-разведчик США Риттер заявил, что армия РФ уничтожает ВСУ в трёх котлах

Вялов рассказал об опасном изменение в организме человека

1:09
Здоровье

Важнейшим компонентом защитной системы нашего организма является группа белков, известных как белки острой фазы. Их повышение часто служит показателем потенциальной проблемы в организме. Сергей Вялов, гастроэнтеролог и гепатолог со степенью доктора медицинских наук, подчеркивает, что увеличение содержания белков острой фазы, как правило, является тревожным признаком, поскольку может указывать на значительное воспаление или наличие какого-либо заболевания.

Вялов рассказал об опасном изменение в организме человека
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Одним из ключевых маркеров воспаления является СРБ, или С-реактивный белок, как объяснил специалист в своем Telegram-канале. Повышенный уровень СРБ может служить сигналом о наличии инфекции в организме.

В таких случаях важно полагаться на результаты медицинских анализов и проконсультироваться со своим лечащим врачом. Вялов подчеркивает, что существуют ситуации, когда уровень белков острой фазы может повышаться, не требуя немедленного медицинского вмешательства, и, таким образом, нет необходимости в ненужной панике.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Ответ острой фазы. Интерлейкины, С-реактивный белок.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Популярное
Волонтёры ищут в Ленобласти женщину, которая пропала после того, как сообщила о медведе

Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.

Жительница Ленобласти пропала в лесу после того, как сообщила близким об увиденном медведе
Бывший дипломат Фриман: две армии Украины уничтожены, третья гибнет прямо сейчас
"Были уничтожены": в США предрекли гибель третьей армии Украины
Александр Ревва вернулся в Россию и удивил на концерте памяти Шатунова
ТОП-5 неубиваемых авто на вторичке
В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев Пауэлл с пробиркой убедительнее Нетаньяху с дисками Андрей Николаев Введение санкций против Сербии обсуждали на саммите Берлинского процесса Михаил Плисюк
Ответ РФ на удары ракетами ATACMS по её территории может быть зеркальным
В Китае рассказали, чем удивила российская делегация
Виктория Боня показала нового бойфренда, который привёз её на Мальдивы
Виктория Боня показала нового бойфренда, который привёз её на Мальдивы
Последние материалы
Вице-мэр Ракова: врачи Склифа впервые повторно пересадили легкие пациенту
Экс-разведчик США Риттер заявил, что армия РФ уничтожает ВСУ в трёх котлах
Тело диджея Штаера из Екатеринбурга нашли на пляже в Таиланде
Учёный-космолог: "Физика не запрещает телепортацию"
Nature: здоровое питание, сон и частое общение снижают риск развития депрессии
Вялов рассказал об опасном изменение в организме человека
Россиянам назвали самые дешёвые направления для новогоднего отдыха
Модернизированная станция РЭБ "Аргус-Антифурия" сможет пеленговать дроны
NYT: чиновник госдепа США Джош Пол уволился из-за решения Байдена по Израилю
Таможенники аэропорта были шокированы, обнаружив в чемодане у туристов пищеварительную систему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников