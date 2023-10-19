Невролог Алмазов объяснил, почему нельзя терпеть головную боль

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У многих из нас иногда возникают проблемы с головной болью. Чаще всего она бывает незначительной, и мы обычно не предпринимаем никаких шагов, чтобы облегчить свое состояние. Но это не всегда правильное решение.

Фото: openverse.org

Чаще всего мы видим два экстремальных подхода: люди моментально при малейшем дискомфорте принимают лекарства, либо наоборот, при сильной головной боли стойко переносят ее, ничего не предпринимая. Ни один из этих вариантов не является оптимальным. Головная боль, подобно другим неприятным сигналам от организма, является признаком того, что в организме есть факторы, нарушающие его нормальное функционирование.

Простейший способ - устранить их. Но если голова болит, нет необходимости мучиться. Почему? Об этом рассказал ведущий невролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге врач Кирилл Алмазов.

Головная боль может быть вызвана различными факторами, согласно мнению врачей. Это может быть следствием нарушения режима сна или даже указывать на серьезные проблемы со здоровьем, такие как новообразования. Характер боли может дать нам некоторую подсказку о том, что вызывает дискомфорт, и помочь нам эффективно бороться с этой проблемой, сообщает doctorpiter.ru.

Например, если это мигрень, боли обычно имеют пульсирующий характер, они сосредотачиваются в одной стороне головы и могут сопровождаться чувствительностью к свету и шуму, тошнотой и иногда рвотой. Люди, носящие очки, могут испытывать тупую, ноющую боль в области лба, если у них неправильно подобраны диоптрии.

Боли, которые охватывают голову, как обруч, нарастают медленно и локализуются в затылке или лбу, обычно являются проявлением головной боли напряжения.

Если боли глубокие, тупые, раздражающие или пульсирующие и усиливаются при физической активности или поворотах головы, они могут указывать на объемные процессы внутри черепа. Периодически они сопровождаются рвотой в момент боли без предварительной тошноты. Это может быть признаком повышения внутричерепного давления.

Боль, которая описывается как взрыв или удар, с резкими колебаниями давления, может быть следствием кровоизлияния. Это самый серьезный вид боли, при котором необходима немедленная помощь. Хотя проявления боли могут различаться, все они указывают на необходимость борьбы с этими симптомами.

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Головная боль - причины, диагностика, лечение.