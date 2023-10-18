Врач Колода: избыточные нагрузки при занятиях спортом могут повысить риск акушерских осложнений у женщин

Врач-репродуктолог Юлия Колода предупреждает, что чрезмерные физические нагрузки у женщин могут увеличить вероятность возникновения акушерских осложнений во время беременности. Этот риск несут не только пациентки с избыточным весом, но также женщины с недостатком массы тела.
Доктор Колода отмечает: "У них риск акушерских осложнений во время беременности будет таким же, как у женщин с ожирением. Эти осложнения включают в себя такие проблемы, как преэклампсия, анемия, нарушения родовой деятельности, невынашивание беременности, преждевременное излишнее количество околоплодных вод и рождение детей с недостаточным весом".
Ранее фитнес-тренер Мария Волынкина также предостерегла от возможных рисков для здоровья, связанных с выполнением планки. Она подчеркнула, что неправильная техника и недопустимый прогиб в пояснице могут привести к ослаблению мышц живота и шеи, что в конечном итоге может вызвать боли в спине и потенциальные травмы.
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