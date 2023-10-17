Nutrients: низкоуглеводная диета полезна в борьбе с раком молочной железы

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярная кетодиета способна предупредить развитие рака молочной железы, пишет "Газета.ру". В этом уверены ученые итальянского Катанийского университета.

Фото: https://images11.domashnyochag.ru

Открытие было сделано в ходе изучения возможных причин возникновения этого одного из самых распространённых видов онкологии. Результаты своей работы её авторы опубликовали в авторитетном научном издании Nutrients. В материале анализируется механизм действия безуглеводного рациона, на котором и основана диета.

Первоначально этот режим питания создавался в 20-х годах ХХ века для людей с сахарным диабетом. В наши дни учёные обратили внимание на связь большого количества углеводов, поступающих в организм, и риска заболевания раком молочной железы.

Так, в группе риска состоят женщины, употребляющие продукты глубокой переработки, красное мясо, жирную пищу, выпечку. Такой рацион способствует повышению уровня воспалительных цитокинов, одних из катализаторов злокачественных новообразований.

Кетодиета за счет практически полного отсутствия в ней быстрых углеводов может снизить вероятность развития онкологии. Исследование показало ее способность влиять на метаболизм опухолевых клеток, предотвращая их рост.

Кроме того, снижение уровня углеводов уменьшает и содержание сахара в крови, что замедляет питание раковых микроорганизмов. Еще один плюс кетодиеты — защита здоровых клеток от поражений в ходе лучевой и химиотерапии.

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