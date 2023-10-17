Швейцарец заболел редким "дерматитом шиитаке" из-за недоваренных грибов

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Швейцарии мужчина обратился в отделение неотложной помощи с болезненной сыпью, которая покрыла всю его спину после того, как он употребил очень распространённые грибы.

Фото: openverse

Согласно отчету 72-летний мужчина приготовил и съел еду, включающую грибы шиитаке. Через два дня после употребления грибов у него развилась сыпь на спине, вызывавшая сильный зуд и мешавшая нормальному сну. При обследовании в больнице врачи выявили воспалённые опухшие участки кожи, похожие на полосы, расположенные по спине и верхней части ягодиц.

Сначала врачи исключили дермографизм (состояние, при котором кожа реагирует выпуклыми высыпаниями после травмы), и не было признаков опухания лимфатических узлов, указывающих на инфекцию или поражение других тканей. Вместо этого, они поставили диагноз дерматита шиитаке, что часто связано с появлением полос на теле.

Дерматит шиитаке был впервые описан в Японии в 1977 году и наиболее часто встречается в Азии, где грибы шиитаке часто употребляются в пищу. Однако случаи этой реакции были зарегистрированы и в других регионах, включая Европу, Северную и Южную Америку.

Полосы сыпи, характерные для дерматита шиитаке, появляются из-за углевода, называемого лентинаном, содержащегося в грибах. Лентинан вызывает воспаление путем высвобождения химических медиаторов, таких как интерлейкин-1, что приводит к расширению кровеносных сосудов и развитию сыпи через два-три дня после употребления грибов.

Дерматит шиитаке обычно проходит без лечения, но для снятия симптомов назначаются противовоспалительные препараты. В данном случае пациенту предписали стероидные мази и антигистаминные таблетки. Через две недели зуд уменьшился, но на коже остались тёмные пятна, что иногда происходит после разрешения воспаления.

Мужчине рекомендовали в будущем тщательно готовить грибы шиитаке, и врачи надеются, что его случай поможет повысить осведомлённость медицинских работников о данном заболевании. Учитывая растущую популярность грибов шиитаке во всем мире, особенно в Европе, ожидается увеличение числа случаев дерматита шиитаке, и поэтому важно, чтобы медицинские специалисты были хорошо осведомлены об этой проблеме.