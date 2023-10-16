Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Астрахани дрались на кулаках сразу 300 человек
В Израиле сообщили, что для визита Зеленского время сейчас «неподходящее»
Глава МИД Украины Кулеба призвал не отвлекаться от украинского конфликта из-за эскалации в Израиле
Арестович против Зеленского: в чем причины информационной войны
Врач напомнила о последствиях зависимости от сосудосуживающих капель
Политолог Бардин назвал ситуацию с президентскими выборами 2024 года в США вызывающей тревогу
Ольга Бузова опубликовала видео в новом сексуальном образе — подписчиков смутило отсутствие пластичности
Модель Валентина Иванова показала, что Тимати подарил ей на день рождения
The Healthy: врач Липпс назвала главную опасность секса для тех, кому за 50

Дерматолог Махнова объяснила, почему нельзя удалять бородавки самостоятельно

1:39
Здоровье

Чистотел может показаться безвредным средством, легко доступным в каждой аптеке. Однако, по словам главного врача клиники "Родинка", Натальи Махновой, за этой видимой безопасностью скрывается реальная угроза, способная даже привести к смерти.

Дерматолог Махнова объяснила, почему нельзя удалять бородавки самостоятельно
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно словам специалиста, производители чистотела утверждают, что их продукт — это эффективная жидкость для удаления бородавок, сухих мозолей и папиллом, не вызывающая образование новых образований и не оставляющая почти никаких следов. Однако на практике это далеко от истины.

Чистотел представляет собой кислоту, способную привести к летальным исходам. Многие покупают его в аптеках, пытаясь самостоятельно избавиться от кожных дефектов, но, как подчеркнула Махнова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", люди не знают, на что именно направлена эта кислота.

Она подчеркнула, что перед удалением каких-либо образований на коже необходимо провести специальную диагностику, такую как видеодерматоскопия, потому что только врач-дерматолог или дерматолог-онколог могут точно определить, с чем имеют дело.

"Если кислота чистотела попадет на раковую кожу, начнутся метастазы, и после такого домашнего лечения человека уже не спасти. Самый благоприятный исход при использовании чистотела для удаления папиллом и бородавок — это образование рубцов. Кислота распространяется по коже, поражая не только целевые бородавки или папилломы, но и здоровые ткани", — предупредила врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как избавиться от бородавок и папиллом за 1 день💥
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
Популярное
ВСУ окружили бойца РФ: он гранатой подорвал себя вместе с ними

Нацисты "Азова"* окружили нашего бойца, укрывшегося в блиндаже. Он подорвал себя гранатой.

В Сеть попало, как окружённый боец РФ подорвал себя гранатой, уничтожив врага
Отец погибшей школьницы в Свердловской области рассказал о необходимости эксгумации тела дочери
"Придётся": на Урале отец погибшей школьницы рассказал об эксгумации
Роберт Кеннеди-младший проговорился, что Black Rock уже купил Украину
"Подавим Путина": Джо Байден раскрыл свои планы на Россию
Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы Андрей Николаев Приштина пытается не допустить новых выборов на севере Косова Михаил Плисюк
Стало известно, как Незлобин, Назаров, Хаматова живут за границей
Российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в зоне СВО
Екатерина Семёнова дала второй шанс мужу-изменщику
Екатерина Семёнова дала второй шанс мужу-изменщику
Последние материалы
В Израиле сообщили, что для визита Зеленского время сейчас «неподходящее»
Глава МИД Украины Кулеба призвал не отвлекаться от украинского конфликта из-за эскалации в Израиле
Арестович против Зеленского: в чем причины информационной войны
Дерматолог Махнова объяснила, почему нельзя удалять бородавки самостоятельно
Врач напомнила о последствиях зависимости от сосудосуживающих капель
Политолог Бардин назвал ситуацию с президентскими выборами 2024 года в США вызывающей тревогу
Ольга Бузова опубликовала видео в новом сексуальном образе — подписчиков смутило отсутствие пластичности
Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты
Модель Валентина Иванова показала, что Тимати подарил ей на день рождения
Жимолость: осенний уход ягодника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников