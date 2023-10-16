Дерматолог Махнова объяснила, почему нельзя удалять бородавки самостоятельно

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чистотел может показаться безвредным средством, легко доступным в каждой аптеке. Однако, по словам главного врача клиники "Родинка", Натальи Махновой, за этой видимой безопасностью скрывается реальная угроза, способная даже привести к смерти.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно словам специалиста, производители чистотела утверждают, что их продукт — это эффективная жидкость для удаления бородавок, сухих мозолей и папиллом, не вызывающая образование новых образований и не оставляющая почти никаких следов. Однако на практике это далеко от истины.

Чистотел представляет собой кислоту, способную привести к летальным исходам. Многие покупают его в аптеках, пытаясь самостоятельно избавиться от кожных дефектов, но, как подчеркнула Махнова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", люди не знают, на что именно направлена эта кислота.

Она подчеркнула, что перед удалением каких-либо образований на коже необходимо провести специальную диагностику, такую как видеодерматоскопия, потому что только врач-дерматолог или дерматолог-онколог могут точно определить, с чем имеют дело.

"Если кислота чистотела попадет на раковую кожу, начнутся метастазы, и после такого домашнего лечения человека уже не спасти. Самый благоприятный исход при использовании чистотела для удаления папиллом и бородавок — это образование рубцов. Кислота распространяется по коже, поражая не только целевые бородавки или папилломы, но и здоровые ткани", — предупредила врач.

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Как избавиться от бородавок и папиллом за 1 день💥