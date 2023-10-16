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Гастроэнтеролог Лебедева рассказала о легком способе улучшить пищеварение

2:44
Здоровье

На самом деле процесс переваривания начинается гораздо раньше, чем в желудке — он начинается в тот момент, когда вы кладете пищу в рот. Гастроэнтеролог Дилара Лебедева рассказала о том, что происходит у вас во рту и как оптимизировать эту важнейшую часть процесса пищеварения.

Гастроэнтеролог Лебедева рассказала о легком способе улучшить пищеварение
Фото: "Завтрак в Hilton Garden Inn" by Petr Magera is licensed under CC BY-SA 2.0.

Лебедева подчеркивает, что эффективным методом улучшения здоровья желудочно-кишечного тракта является тщательное пережевывание пищи. Чем лучше вы расщепляете пищу во рту, тем эффективнее ваш организм будет усваивать ее, и это не будет перегружать вашу пищеварительную систему.

По ее словам, пищеварение начинается с жевания, а не в желудке. Она предлагает пережевывать твердую пищу до тех пор, пока она не потеряет свой вкус и не станет жидкой, подчеркивая, что вам не нужно впадать в крайности, как йоги, которые рекомендуют пережевывать 108 раз.

Однако многие люди не пережевывают пищу тщательно по целому ряду причин, Лебедева отмечает следующие пять распространенных факторов, которые препятствуют этому важному процессу:

  • Отвлекающие факторы, такие как просмотр телевизора, пользование телефонами или чтение во время еды, заставляют вас пережевывать пищу на автопилоте, не задумываясь.
  • Ешьте на ходу, когда вы спешите и у вас нет времени как следует пережевывать пищу.
  • Раздражительность и нервозность перед едой или во время нее — для пищеварения лучше подождать, пока вы успокоитесь перед едой.
  • Отсутствующие зубы или неудобные зубные имплантаты, поскольку каждый зуб играет решающую роль в процессе жевания.
  • Нарушения в мышцах, костях и суставах лица — такие состояния, как травма, парез лица, неврит тройничного нерва и чрезмерное применение ботокса в мышцах челюсти, могут повлиять на жевание.

Лебедева также предлагает два дополнительных простых метода улучшения пищеварения:

  • Выпивайте стакан теплой воды за 15 минут до еды (примерно 50-55 градусов по Цельсию). Вы можете добавить в воду ломтики лимона или чайную ложку яблочного уксуса, если вы не страдаете гастритом или изжогой.
  • Избегайте просмотра телевизора, чтения или приклеивания к телефону во время еды. Во время приема пищи ваш мозг должен сосредоточиться на отправке сигналов в пищеварительную систему для выработки пищеварительных соков, а не на обработке информации.

Обращая внимание на эти аспекты, вы можете значительно улучшить процесс пищеварения и общее состояние кишечника.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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