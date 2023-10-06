Из-за увеличения числа обращений по поводу острых вирусных инфекций в медицинских учреждениях Тувы введён масочный режим. Эту информацию распространил региональный Минздрав.
Ведомство поручило организовать отдельный приём больных с признаками респираторных заболеваний в поликлиниках, чтобы избегать контакта с другими пациентами. Также в стационарных отделениях готовятся к расширению числа коек на случай необходимости.
Ранее подобные меры по введению "масочного режима" в медицинских учреждениях принимались и в других регионах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что пока нет оснований для введения "масочного режима" на всей территории России.
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