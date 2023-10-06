Региональный Минздрав сообщил, что в медучреждениях Тувы ввели масочный режим

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из-за увеличения числа обращений по поводу острых вирусных инфекций в медицинских учреждениях Тувы введён масочный режим. Эту информацию распространил региональный Минздрав.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Ведомство поручило организовать отдельный приём больных с признаками респираторных заболеваний в поликлиниках, чтобы избегать контакта с другими пациентами. Также в стационарных отделениях готовятся к расширению числа коек на случай необходимости.

Ранее подобные меры по введению "масочного режима" в медицинских учреждениях принимались и в других регионах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что пока нет оснований для введения "масочного режима" на всей территории России.

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