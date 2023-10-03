Беременным для облегчения болей посоветовали пользоваться расчёской

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот прекрасный совет был предложен в качестве облегчения родовых болей в родильных отделениях Национальной службы здравоохранения Британии, сообщает Дэйли Мэйл.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

В сообщении службы в одной из соцсетей говорится, что альтернативный метод "родовой расчёски" может помочь женщинам справиться со схватками во время родов. Щётка активирует "точки акупунктуры" на ладони, отвлекая от боли и вызывая выброс гормонов хорошего самочувствия.

Когда расчёска сжимается в ладони, давление "отвлекает мозг" и помогает "телу высвободить эндорфины", — говорится в сообщении.

Такой метод основан на теории контроля болевых ворот, которая утверждает, что мозг может фокусироваться только на опредёленном количестве ощущений одновременно.

"Нервные окончания в руках расположены близко к поверхности кожи, поэтому сигналы давления, которые они посылают в мозг, могут подавлять болевые сигналы, посылаемые в мозг в результате сокращений или скачков напряжения", — отмечают эксперты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...