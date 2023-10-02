Терапевт назвала привычки, которые вредят печени

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неправильное питание, употребление алкоголя и необдуманный прием лекарств оказывают негативное воздействие на состояние печени, как рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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"Избыток жирной и жареной пищи, а также общее неправильное питание могут увеличивать нагрузку на печень и способствовать развитию заболеваний этого органа, избыточному весу и проблемам с желудочно-кишечным трактом", — подчеркнула эксперт.

Она также обратила внимание на другую привычку, способную вызвать серьезные проблемы для печени — бесконтрольный приём лекарств. Препараты, такие как анальгетики и антибактериальные препараты, могут обладать гепатотоксичным воздействием, нанося вред печени. Поэтому важно избегать их чрезмерного употребления и использовать только по назначению врача, сообщает Москва 24.

Также алкоголь, даже в небольших количествах, способен нарушить функционирование печени. "Привычка к алкоголю может вызвать воспаление печени, алкогольный гепатит. Иногда даже единичное потребление спиртных напитков может иметь негативные последствия для печени", — предостерегла Романенко.

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