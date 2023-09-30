Врач Захарова назвала ключевые симптомы, по которым можно понять, что у вас остеоартрит

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Остеоартрит — это хроническое заболевание суставов, характеризующееся изнашиванием суставного хряща. Чаще всего это поражает кисти, колени, позвоночник и бедра, но может поражать любой сустав. Важно не путать остеоартрит с артритом, который является воспалительным заболеванием суставов.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вот несколько ключевых моментов, которые помогут вам распознать остеоартрит и понять его симптомы:

Причины остеоартрита: Остеоартрит обычно развивается из-за перегрузки суставов или длительного чрезмерного использования. Это приводит к разрушению хряща и образованию трещин, что приводит к длительной боли и ограниченной подвижности суставов.

Распознавание остеоартрита: Общие симптомы остеоартрита включают напряжение и начинающиеся боли, которые возникают при начале физической активности и часто уменьшаются при продолжении движения. Пораженный сустав также может испытывать снижение подвижности. По мере прогрессирования заболевания сустав может утолщаться.

Признаки воспаления: Воспаленные суставы могут проявлять такие признаки, как покраснение, постоянная боль и тепло в области сустава. Если вы наблюдаете эти признаки, желательно проконсультироваться с врачом для обследования.

Лечение и профилактика: Хотя остеоартрит неизлечим, с его симптомами можно справиться с помощью различных подходов, включая физические упражнения, меры по облегчению боли и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство. Профилактические меры включают регулярные физические упражнения, избегание чрезмерной и неправильной нагрузки на суставы (например, поддержание здорового веса) и ношение соответствующей обуви.

Различные формы остеоартрита: Остеоартрит может проявляться в различных формах в зависимости от пораженного сустава. Распространенные формы включают:

Гонартроз: Поражение коленного сустава, часто вызываемое осевым смещением (например, Х-образное или О-образное расположение ног).

Коксартроз: поражение тазобедренного сустава.

Спондилоартроз: сопровождающийся износом мелких позвоночных суставов.

Артроз пальцев: При этой форме изнашиваются мелкие суставы пальцев кисти.

Важно понимать, что остеоартрит может прогрессировать по-разному в зависимости от его формы, стадии и индивидуальных факторов. Если вы подозреваете, что у вас остеоартрит или вы испытываете симптомы, связанные с суставами, проконсультируйтесь с медицинским работником для постановки точного диагноза и составления индивидуального плана лечения. Раннее вмешательство и надлежащее лечение могут помочь улучшить качество жизни людей с остеоартритом.

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