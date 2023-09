JAMA Pediatrics: Избыток экранного времени отрицательно влияет на развитие детей

Исследование, проведенное в Японии и опубликованное JAMA Pediatrics, показало, что дети, которые проводили значительное количество времени перед экранами телевизоров и электронными устройствами в возрасте одного-двух лет, как правило, испытывали проблемы с развитием в будущем.

Фото: "computer desk" by houdini_cs is licensed under CC BY-SA 2.0.

В исследовании приняли участие 57 980 детей, причем те, у кого был диагностирован аутизм или детский церебральный паралич, были исключены из анализа. Этих детей оценивали по шкале ASQ-3, которая включает тесты, измеряющие различные аспекты развития, включая коммуникацию, мелкую и крупную моторику, способности к решению проблем и социальное развитие.

Исследование выявило обратную зависимость между количеством времени, проведенного перед экранами, и показателями развития. Другими словами, чем больше времени дети проводили перед экранами в течение первого и второго лет жизни, тем хуже были их будущие результаты в области развития. Исследователи предполагают, что эту ситуацию можно смягчить, внедрив семейный контроль над электронными устройствами, чтобы управлять экранным временем маленьких детей и ограничивать его.

