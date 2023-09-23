Доктор Соломатина порекомендовала "успокаивающие" продукты перед сном, богатые мелатонином

Диетолог Елена Соломатина определила продукты, которые обладают успокаивающим действием и которые полезно употреблять перед сном. Эти продукты богаты мелатонином, веществом, которое поддерживает здоровое функционирование нервной системы и помогает организму переключиться в состояние покоя и релаксации. Некоторые продукты, богатые мелатонином, включают:
Соломатина также рекомендовала употреблять кисломолочные продукты перед сном, поскольку они не только полезны для здоровья кишечника, но и содержат триптофан, который помогает успокоить организм и вызвать сон. Триптофан также можно найти в мясе домашней птицы, таком как белая курица и мясо индейки.
Употребление рыбы на ужин может увеличить выработку серотонина, который может помочь снять тревогу и напряжение. Миндаль, который является хорошим источником магния, также может помочь бороться с тревогой.
Кроме того, Соломатина посоветовала пить на ночь экстракт ромашки, мяты или мелиссы, так как эти травяные настои оказывают расслабляющее действие на организм. Цикорий с молоком и медом — еще один вариант, который может способствовать расслаблению и помочь заснуть.
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