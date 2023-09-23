Доктор Соломатина порекомендовала "успокаивающие" продукты перед сном, богатые мелатонином

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина определила продукты, которые обладают успокаивающим действием и которые полезно употреблять перед сном. Эти продукты богаты мелатонином, веществом, которое поддерживает здоровое функционирование нервной системы и помогает организму переключиться в состояние покоя и релаксации. Некоторые продукты, богатые мелатонином, включают:

Фото: Openverse

Виноград

Клубника

Бананы

Гранаты

Морковь

Помидоры

Брокколи

Рис

Лосось

Яйца

Твердый сыр

Грецкие орехи

Миндаль

Мед

Соломатина также рекомендовала употреблять кисломолочные продукты перед сном, поскольку они не только полезны для здоровья кишечника, но и содержат триптофан, который помогает успокоить организм и вызвать сон. Триптофан также можно найти в мясе домашней птицы, таком как белая курица и мясо индейки.

Употребление рыбы на ужин может увеличить выработку серотонина, который может помочь снять тревогу и напряжение. Миндаль, который является хорошим источником магния, также может помочь бороться с тревогой.

Кроме того, Соломатина посоветовала пить на ночь экстракт ромашки, мяты или мелиссы, так как эти травяные настои оказывают расслабляющее действие на организм. Цикорий с молоком и медом — еще один вариант, который может способствовать расслаблению и помочь заснуть.

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