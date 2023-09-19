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Врач Александр Соловьёв спрогнозировал новую волну коронавируса в России

1:45
Здоровье

Врач и лабораторный диагност Александр Соловьёв предсказывает, что в России может произойти всплеск заболеваемости COVID-19, сравнимый с первыми двумя годами пандемии, через три-четыре недели.

Врач Александр Соловьёв спрогнозировал новую волну коронавируса в России
Фото: CC BY 2.0

По его мнению, многие страны уменьшили масштабы тестирования на коронавирус, но можно оценить ситуацию, обращая внимание на те государства, которые занимаются мониторингом сточных вод, рассказал эксперт порталу Е1.RU.

Их исследования позволяют оценить текущий уровень инфекции. По одной из последних моделей, представленных в США, сейчас в стране ежедневно заражаются 650 тысяч американцев, и прогнозируется, что в ближайшие полтора месяца около 70% населения будет болеть.

Сейчас волна коронавируса достигла уровня первой волны пандемии и по количеству инфицированных практически приближается к пику дельты. В России можно увидеть это нарастание через три-четыре недели.

Соловьёв также отмечает, что новый штамм "Омикрон", известный как "Пирола", ещё не начал активное распространение в мире, но ожидается, что он приведёт к ухудшению ситуации.

Несмотря на увеличение числа случаев COVID-19, нагрузка на систему здравоохранения не будет такой высокой, как в начале пандемии, потому что новый штамм вызывает более лёгкое течение болезни. Большинство людей также имеют иммунитет, который в определённой степени помогает.

В ближайшие два месяца ожидается увеличение заболеваемости, что может привести к перегрузке медицинской системы, но затем ситуация стабилизируется.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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