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Психотерапевт Вилков объяснил, почему люди не могут оторваться от сериалов

1:03
Здоровье

Некоторым людям бывает чрезвычайно сложно оторваться от просмотра сериалов. Психотерапевт Алексей Вилков разъяснил, с чем связана такая "зависимость".

Психотерапевт Вилков объяснил, почему люди не могут оторваться от сериалов
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

"Когда человек смотрит сериалы, в которых демонстрируются сцены насилия, абьюза и другие виды психологических травм, он переживает целую палитру эмоций — от страданий до радости", — пояснил Вилков.

По его словам, такие сериалы могут помочь человеку отвлечься от своих собственных проблем, сосредоточив внимание на драме персонажей.

Психотерапевт также не исключил, что некоторые люди смотрят телесериалы, потому что видят в главных героях отражение самих себя. Люди могут проводить параллели между собой и персонажами на экране, узнавая в них что-то знакомое. Вилков объяснил, что у зрителя возникает эмоциональная связь с героями сериала, чувство доверия к ним и сопереживание. Все это может вызывать желание не прекращать просмотр шоу, сообщает "Вечерняя Москва".

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Еще одну серию... или как бороться с зависимостью от сериалов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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