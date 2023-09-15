Терапевт Чернышова предупредила, что к гипертонии приводят ожирение и атеросклероз

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Атеросклероз, заболевания почек и ожирение могут способствовать развитию артериальной гипертонии, как утверждает врач-терапевт Надежда Чернышова.

Фото: openverse

"Когда развивается атеросклероз, появляются бляшки, которые затрудняют движение крови по сосудам. То есть сужается их просвет. Чтобы кровь все же в достаточном объеме поступала к органам и протискивалась через узкие сосуды, давление увеличивается", – пояснила эксперт.

Еще одним распространённым фактором, способствующим возникновению гипертонии, является лишний вес, сообщает сообщает Москва 24. По словам Чернышовой, "при наличии избыточного веса сердцу приходится увеличивать давление для обеспечения кровью крупного организма".

"Гипертония также может развиваться при болезнях почек. Например, при опухоли надпочечников. Поэтому, когда человеку ставят диагноз "гипертония", его часто просят пройти обследование почек", - отметила врач.

Также были выделены опасные последствия, которые сопровождают гипертоническое состояние. Среди них особенно выделяются острые нарушения мозгового кровообращения, включая геморрагический или ишемический инсульт. Более того, гипертония увеличивает риск развития инфаркта. Повышенное артериальное давление также может вызывать кровоизлияния в глазах.

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